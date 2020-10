Afragola, tunisino arrestato su auto rubata su segnalazione dei cittadini

Continuano i servizi dei carabinieri del comando provinciale di Napoli volti al contrasto dell'illegalità diffusa.

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto Amor Gechaoui, 49enne di origine tunisina già noto alle forze dell'ordine fermato all’interno di un’auto che si aggirava per le strade di Afragola. Perquisito, è stato trovato in possesso di un portafoglio con all’interno i documenti del proprietario dell’auto appena fuggita. Il mezzo era stato rubato a Casalnuovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA