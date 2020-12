I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 23enne e una 38enne di Caivano, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due sono stati controllati in via Mulino mentre erano in auto. Durante una perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di 30 involucri contenenti cocaina e 1.235 euro in contante ritenuto provento illecito.

