I carabinieri della stazione di Afragola, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto e sequestrato nel rione “Salicelle” 2 pistole ed un mitragliatore.

Si tratta di una pistola CZP-07 cal.9x19 con matricola abrasa, una pistola a tamburo Smith & Wesson risultata provento di furto commesso nel 2004 e un fucile d’assalto AK47 cal. 7.62 mm



Le armi, ritrovate in un deposito nei pressi dell’isolato 19, saranno sottoposte ad accertamenti tecnici e balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazione.

