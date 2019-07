Si barrica in casa e tenta di disfarsi della droga, 36enne arrestato nel Napoletano

Giovedì 11 Luglio 2019, 11:46

Si barrica in casa e tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Inutile è stato il tentativo di un 36enne di Afragola di evitare di essere arrestato dai carabinieri. Il 36enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato infatti arrestato ad Afragola per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Reati per i quali è stata denunciata anche una 33enne incensurata che era con lui. Il 36enne si è accorto dell'arrivo dei carabinieri grazie alle telecamere installate sul perimetro della sua abitazione.A questo punto si è barricato in casa e ha lanciato un borsello dalla finestra contenente 25 grammi di cocaina, un bilancino e alcune schede telefoniche. Una volta entrati nell'abitazione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 6,74 grammi di hashish, 7 di marijuana e un panetto di mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio. Nell'appartamento sono stati sequestrati anche altri 2 bilancini di precisione, 481 euro in denaro contante, varie bustine in cellophane per il confezionamento, 10 cellulari e un sistema di videosorveglianza abusivo utilizzato per proteggere gli affari illeciti dai controlli delle forze dell'ordine.