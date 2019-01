Mercoledì 16 Gennaio 2019, 14:48

Manifestazione anticamorra sabato 19 gennaio ad Afragola (Napoli), dopo le esplosioni di otto bombe verificatesi negli ultimi venti giorni. Il corteo, promosso dalla Cgil di Napoli con la Masseria Antonio Ferraioli, Libera, Anpi e da altre associazioni del territorio, partirà alle ore 9,30 da piazza Gianturco ad Afragola per raggiungere piazza Municipio.«Siamo di fronte ad una preoccupante recrudescenza degli episodi di criminalità nell'area a Nord di Napoli - sottolinea il segretario generale della Camera del lavoro, Walter Schiavella - e questo rende improcrastinabile una riposta ferma e decisa della società civile. La violenza vigliacca e spietata della camorra, che si è manifestata anche nelle ultime ore a Napoli con la bomba che ha devastato la pizzeria di Gino Sorbillo nel centro storico della città, va fermata subito, mettendo in campo tutte le azioni per reprimere il fenomeno e colpire i responsabili».«Invitiamo cittadini, studenti, associazioni, movimenti, comitati, parrocchie - conclude Schiavella - a costruire con noi questa mobilitazione e rialzare tutti insieme la testa. Le strade della città appartengono alle persone per bene, a chi lavora, a chi vive onestamente, a chi rivendica il diritto di vivere e lavorare in questa terra senza avere paura». (ANSA).