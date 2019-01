Bombe del racket, nuovo attentato nel Napoletano. E interviene Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza sicurezza ad Afragola, dove si sono verificati sei attentati esplosivi del racket delle estorsioni in appena dieci giorni. E già se già tutto questo è un fatto grave, appare ancor più grave che ce ne sia stato anche un altro. Il settimo, ai danni di un negozio di giocattoli, che il titolare non ha denunciato alle forze dell'ordine. Segno che la regia criminale che ha orchestrato questa stagione delle bombe, ha raggiunto lo scopo: la massima intimidazione. Una presenza criminale così pesante da impedire le denunce alle forze dell'ordine di fatti tanto gravi come appunto, un attentato esplosivo.