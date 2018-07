Due boss rapiti e fatti a pezzi, condannato all'ergastolo il macellaio della camorra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 11:21

AFRAGOLA - Ergastolo per Domenico D'Andò, 23 anni, uno dei due macellai, - il complice un minorenne di 16 anni che nel gennaio del 2017, rapirono, sgozzarono e poi tagliarono in due Luigi Esposito e Luigi Rusciano, due broker del contrabbando internazionale di sigarette, sepolti in un campo incolto nelle campagne di Afragola, sotto una pianta di mimosa per coprire il nauseando odore della decomposizione. È la sentenza del gip Vera Iaselli del tribunale di Napoli nord, al termine del processo con rito abbreviato. Il magistrato ha accolto in pieno la richiesta al massimo della pena, proposta dal pubblico ministero Giovanni Corona della procura di Napoli nord, diretta da Francesco Greco, al termine di una requisitoria nella quale il pm con un passato anticamorra in prima linea (la prima faida di Scampia) ha esposto fatti e circostanze tali da non lasciare dubbi.E nemmeno la decisione di Domenico D'Andò, detto o chiattone per la sua imponente stazza fisica di collaborare con la giustizia, ha evitato che gli fosse inflitto il carcere a vita. Nel corso del processo, infatti l'imputato, ha ammesso le sue responsabilità, raccontando i particolari più agghiaccianti del duplice delitto, uno dei più cruenti che le cronache giudiziarie ricordino tanto che lo stesso questore di Napoli, Antonio De Iesu, nel corso della conferenza stampa indetta per l'arresto dei due macellai non esitò a definire il fatto «Un delitto devastante, dietro il quale c'è una grande aggressività».