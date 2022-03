Ad Afragola una «Cassetta Rossa» per le denunce delle donne

Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ad Afragola, in provincia di Napoli dove è stata presentata la «Cassetta Rossa», una vera e propria cassetta postale che sarà affissa e servirà a raccogliere in modo anonimo le denunce delle donne che subiscono maltrattamenti. Un'idea della dottoressa Anna Giugliano, già responsabile del Cav (Centro Anti Violenza) di Afragola, ed apprezzatissima dal sindaco Antonio Pannone, dall'assessore alle Politiche Sociali Francesco Di Micco e da tutta l'amministrazione comunale, i quali si sono tutti adoperati tantissimo per la realizzazione del progetto.

«Combattiamo e ci impegniamo ogni giorno per tutelare le donne dalla violenza - dichiara la dottoressa Anna Giugliano - ci spendiamo e le seguiamo in tutto, e fortunatamente riusciamo ad ottenere ottimi risultati. Finora abbiamo aiutato centinaia di donne - prosegue - siamo accreditati anche al numero di emergenza 1522, ma spesso ci rendiamo conto che molte donne non hanno la capacità o i mezzi per contattarci, ed è proprio per questo che abbiamo scelto di realizzare anche questa cassetta, in modo tale che chiunque possa imbucare anche un numero di telefono scritto su un bigliettino, in modo anonimo, e noi l'aiuteremo. Siamo felici che tutta l'amministrazione comunale ha creduto in questa cosa - conclude - siamo certi che porterà a grandi risultati e che ci darà la possibilità di aiutare ancora più donne». Intanto stamattina, in occasione della presentazione, c'è stata anche la manifestazione per l'iniziativa della Polizia di Stato «Questo non è Amore», iniziativa che ha visto l'adesione del Cav di Afragola, con la partecipazione del vicequestore Gian Vito Zazo e di numerose scuole del territorio afragolese.