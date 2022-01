Afragola, crolla palazzo disabitato: un uomo estratto vivo dalle macerie, l'incubo dei dispersi

Si continua a scavare ad Afragola per il crollo di un palazzo disabitato, intervento svolto anche con l'ausilio di unità cinofile. I vigili del fuoco hanno reso noto di essere intervenuti dalle 21,20 in via Ciaramella, angolo via Setola, per il crollo di una palazzina di quattro piani disabitata e fin dal primo momento sono state condotte verifiche per escludere l'eventuale coinvolgimento di passanti.

Nonostante fosse disabitato, infatti, il palazzo era stato occupato da senzatetto in cerca di dimora. A mezzanotte inoltrata è stata rilevata la presenza di un uomo ferito, che è stato poi trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli. Adesso risultano scomparse altre tre persone: una donna e due uomini che viaggiavano su una moto al momento dell'accaduto.

«È un miracolo che sia viva. In casa mia ho udito un forte frastuono e, affacciandomi, ho visto il palazzo cadere», ha dichiarato una donna residente nel vicinato. «È stato un attimo: un forte rumore e poi il crollo. Ho avvertito il 118 dalla paura che potessero esserci feriti», ha dichiarato un altro vicino.