Sabato 12 Maggio 2018, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 14:33

I poliziotti del commissariato di Afragola hanno rinvenuto e sequestrato in due fori ricavati in un muro di tufo in via Vicolo Pigna due panetti di hashish, un taglierino di 15 cm e due bilancini di precisione.