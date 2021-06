Afragola: evade dai domiciliari e pretende i soldi da un passante per festeggiare il compleanno

Ad Afragola i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Casoria hanno arrestato per evasione e tentata estorsione a. p., 39enne del poso già noto alle forze dell'ordine.

E’ sera ed un cittadino – 29enne - sta rincasando a bordo della sua auto. Viene bruscamente fermato dal 39enne che intanto aveva pensato bene di evadere dalla propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo pretendeva dei soldi, li voleva per festeggiare il compleanno (tra l’altro in realtà non è nato l’8 giugno).

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Napoli, controlli a largo raggio: un arresto per droga e... LA SICUREZZA Napoli, minaccia e picchia la moglieper avere i soldi per la droga:...

Il 29enne si rifiuta e a quel punto a.p. gli afferra il polso, fortunatamente la vittima riesce a fuggire e chiede aiuto ai carabinieri che arrivano poco dopo. I militari individuano l’uomo, lo bloccano e lo arrestano. Il 39enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.