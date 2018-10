Nel furgone cento grammi di marijuana e il kit dello spacciatore: arrestato

Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:56

Gli agenti del commissariato di Afragola hanno arrestato Vincenzo Cerqua pregiudicato 32enne di Casoria, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Appostati in via Alessio Russo, nei pressi di un’abitazione, i poliziotti sono intervenuti quand'è arrivata un’auto con a bordo due persone. Nelle tasche dello spacciatore gli agenti hanno rinvenuto la somma di 135 euro suddivisa in diverse banconote, nel suo furgone un sacchetto di plastica trasparente contenente 101 grammi di marjuana, suddivisa già in dosi e un bilancino di precisione.