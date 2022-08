Afragola, furto e vandalismo nella scuola “Europa Unita” del rione Salicelle

Furto nella notte all’istituto comprensivo Europa Unita in via Salicelle ad Afragola. I malviventi hanno preso di mira gli armadietti contenente materiale scolastico e ne hanno portati via dieci. La banda non si è accontentata di mettere a segno il raid e ha anche vandalizzato l’edificio. Sono, infatti, stati svuotati gli estintori nei corridoi. La triste scoperta è stata fatta solo da poche ore e subito è stato lanciato l’allarme al commissariato locale. L’attività investigativa è stata avviata dagli agenti della polizia di Stato che mirano ad identificare i responsabili in tempi contenuti. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbe un sistema di videosorveglianza nell’edificio. Le forze dell’ordine potrebbero far riferimento a quelli situati nelle immediate vicinanze.