Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFRAGOLA - Pomeriggio di follia in via guerra ad Afragola. Un extracomunitario, probabilmente ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti ha dapprima danneggiato una decina di auto per poi scontrarsi con due agenti del locale commissariato prima di essere bloccato. L’uomo è in ospedale presso il reparto psichiatrico. Due agenti avrebbero riportate alcune ferite da punta e taglio: le loro condizioni non sono gravi