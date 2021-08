Afragola, molesta l’ex compagna: arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ottavia traversa San Marco ad Afragola per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno bloccato un uomo che stava minacciando una donna la quale ha raccontato che già in precedenti occasioni era stata importunata e insultata dall'uomo. R.B., 36enne di Acerra con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.