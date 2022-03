Afragola, 34enne si accascia in strada: i soccorritori lo trovano già morto

Choc ad Afragola: in zona corso Vittorio Emanuele, un uomo di 34 anni si è improvvisamente accasciato in strada, colpito con ogni probabilità da un infarto. La richiesta di soccorso da parte dei presenti è arrivata pochi minuti dopo l'accaduto, ma l'intervento dei medici del 118 - giunti sul posto in breve tempo - è risultata vana: l'uomo è stato trovato già morto.

Sul posto anche una pattuglia della polizia e alcuni parenti della vittima. Il 34enne, del quale non sono state diffuse le generalità, lascia moglie e figli piccoli.