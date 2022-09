Afragola, da bene del clan Magliulo a parco per i bambini: iniziati i lavori

Da feudo del potente clan Magliulo, dove si decidevano omicidi e spedizione punitive a parco didattico per i bambini. Dopo 20 anni di attesa questa mattina è stata posta la prima pietra nel cantiere nel bene sequestrato alla criminalità organizzata, finalizzato alla realizzazione di un parco didattico riservato ai ragazzini delle scuole elementari e medie di Afragola. Alla cerimonia oltre al sindaco Antonio Pannone, accompagnato dalla vicesindaco onorevole Pina Castiello, i cinque parroci della zona, una delegazione dell’Istituto comprensivo “Rocco“

Rappresentanti delle associazioni anticamorra e della società civile di Afragola.

Il bene ubicato nel cuore del centro storico di Afragola, dovrà essere consegnato entro la metà del prossimo anno è reso fruibile a tutta la popolazione. «È un primo passo per rivitalizzare l’insieme che è intorno alla stazione dell’alta velocità che dista poco meno di 1 km - Ha sottolineato il primo cittadino - Ed è il primo passo per rilanciare in maniera completa la stazione dell’alta velocità, che è ancora una cattedrale nel deserto».