Salvini non ferma le bombe: nuovo ordigno artigianale davanti alla tabaccheria ad Afragola

Giovedì 24 Gennaio 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2019 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ordigno riempito di liquido infiammabile è stato collocato questa notte davanti all' ingresso di una Tabaccheria ad Afragola. L'ordigno non è esploso, ma le fiamme che da esso si sono sprigionate hanno parzialmente danneggiato la porta d' ingresso del negozio, in via Calvanese. Dai primi rilievi dei carabinieri l' ordigno è stato classificato come di fabbricazione artigianale.Ad Afragola, dopo la recrudescenza di attentati del racket nelle ultime settimane si è recato il 18 gennaio il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il 19 gennaio si è svolta una marcia di protesta di commercianti e cittadini.