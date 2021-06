Afragola, il parcheggio del centro commerciale usato come pista per le gare clandestine

Afragola. Il parcheggio del centro commerciale “Le porte di Napoli“ utilizzato per gare automobilistiche illegali. E' allarme sicurezza ad Afragola, come denuncia il consigliere dei verdi Europa più Salvatore Iavarone a cui un cittadino ha inviato i video delle imprese automobilistiche che ogni notte vengono effettuate nella mega area di parcheggio. Non è la prima volta che questa struttura è interessata da comportamenti illegali, come meeting point di rapinatori e camorristi, come zona per incontri clandestini a sfondo sessuale con scambi di coppia o addirittura come luogo per suicidi.

«Occorre intensificare la sorveglianza sulla città, soprattutto nelle ore notturn e-continua Salvatore Iavarone - quando Afragola i comuni limitrofi sono praticamente in balia di malintenzionati e delinquenti. Come è accaduto sabato scorso al parco Sant’Antonio di Afragola dove si sono scontrati due bande di ragazzotti per regolare i conti tra “fragolesi” e “casoriani”».