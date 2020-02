Stanotte i carabinieri delle stazione di Afragola hanno arrestato un ladro di attrezzature agricole mentre, con alcuni complici, stava trasportando una motozappa poco prima rubata.

i militari stavano passando da via Torquato Tasso, quando hanno notato alcune persone che nella penombra stavano trasportando un piccolo mezzo agricolo. insospettiti dalla scena, i carabinieri sono tornati indietro ma oramai i malviventi erano fuggiti. Gli uomini in divisa hanno continuato a cercare ed hanno notato uno dei ladri che si era accovacciato dietro una macchina parcheggiata a bordo strada.

Si tratta di ilardi antonio, 39enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato e sono tornati dov’era la motozappa. in quell’istante sono stati raggiunti dalla vittima del furto, un cittadino del posto, che ha subito riconosciuto la propria indispensabile compagna di lavoro.

La vittima era in strada, ancora in pigiama, per cercare di fermare i ladri, che avevano anche aperto un suo armadio contenente attrezzi da lavoro.

L’arrestato è stato ristretto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa i giudizio mentre il legittimo proprietario è ritornato in possesso della refurtiva.

