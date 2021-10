Afragola, posti per i disabili occupati abusivamente fuori alla scuola Marconi: la protesta dei genitori

Negli ultimi giorni, ad Afragola in provincia di Napoli, si sono verificati degli alterchi tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare Guglielmo Marconi situata nella pineta comunale.

I contrasti sono nati in seguito all’occupazione illecita dei posti riservati ai disabili. A denunciare la vicenda sono stati i genitori dei bambini con disabilità, che sono continuamente derisi da chi occupa - senza averne diritto - gli stalli H.

Un papà ha dichiarato: «Non possiamo subire tutto ciò. Alle 13:00, all'uscita della scuola sono andato a prendere mio figlio ho notato una Fiat Panda parcheggiata su uno stallo senza contrassegno e ho chiesto alla persoma di spostarsi, la quale oltre a rifiutarsi ha iniziato ad alzare la voce, a darmi del tu con modi minacciosi dicendo che non si sarebbe spostato ed é andato via, lasciando l'auto parcheggiata». In seguito ha avvertito la polizia municipale che, a causa del traffico, non è riuscita a giungere sul posto in tempo. Avendo però scattato delle fotografie, l’uomo ha potuto denunciare l’avvenimento.

L’appello è chiaro: «Chiediamo che questi episodi non avvengono piú - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea (associazione nata per tutelare i diritti dei bambini disabili) - poveri genitori con difficoltà non possono subire tutto ciò. Sono certa che il comandante della Polizia Municipale di Afragola Michele Orlando farà dei controlli serrati multando i trasgressori. Non solo le famiglie con bimbi disabili hanno mille problemi, devono subire anche le prepotenze da parte di persone che non rispettano il codice della strada e soprattutto non rispettano la disabilità, alzando anche la voce».