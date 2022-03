Afragola, raid notturno alla sede Inps: infissi e mobili rotti, rubati i cellulari

Furto nella notte alla sede Inps di Afragola. I malviventi hanno fatto irruzione nella struttura approfittando del buio e delle strade vuote della città. Sono stati danneggiati i locali e portati via due cellulari aziendali. Questa mattina sono stati trovati mobili e porte rotte. I cassetti erano stati svuotati forse alla ricerca di oggetti di valore o documenti importanti. Completamente distrutto dalla banda anche il distributore automatico di bevande. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Afragola. L’attività investigativa è subito partita per far luce su quanto accaduto. Al momento, nessuna pista è stata esclusa dagli investigatori che lavoreranno sulle immagini del sistema di videosorveglianza per identificare i responsabili. Non si tratta del primo episodio avvenuto in città, soprattutto nell’ultimo periodo. I banditi sembrerebbero aver preso di mira le strutture pubbliche. Le forze dell’ordine per arginare l’ondata di raid hanno moltiplicato i pattugliamenti sull’intero perimetro del territorio.

