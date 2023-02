Due rapinatori armati alle Poste, bottino di quasi 100mila euro

Una rapina è stata messa a segno stamani all'ufficio postale di via Trieste e Trento di Afragola. Secondo una prima ricostruzione due banditi hanno atteso l'arrivo di uno dei dipendenti dell'ufficio, aspettato che aprisse e poi, con la minaccia delle armi, si sono introdotti all'interno.

Una volta dentro i banditi, sempre minacciando il dipendente, hanno atteso che si aprisse la cassaforte: si tratta di una quelle che si apre a tempo. Hanno quindi afferrato il denaro: circa 90mila euro in banconote più altri duemila in monete. Poi i banditi sono scappati via. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia. Le indagini sono affidate agli agenti del locale commissariato che stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza.