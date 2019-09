Afragola, rifiuti tossici sotto la stazione ispezione del Noe a caccia dei veleni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 29 Settembre 2019, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz dei carabinieri nel Noe nella stazione dell'Alta Velocità di Afragola. Ieri mattina i militari del nucleo ecologico sono stati nel terminal su delega dei magistrati (l'aggiunto Domenico Airoma e il pm Giovanni Corona) della Procura di Napoli Nord, impegnata da circa tre anni in una indagine «caleidoscopica» per accertare se la bellissima opera progettata dall'archistar Zaha Hadid sia stata realizzata secondo le norme urbanistiche e amministrative e se le circa settemila tonnellate sversate sulla spianata della stazione (sequestrate nel 2006 dalla Procura con l'emissione di 19 ordinanze di custodia cautelare per titolari di aziende ecologiche in odore di camorra) siano state smaltite correttamente.