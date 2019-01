Mercoledì 9 Gennaio 2019, 16:07

Gli agenti del Commissariato Afragola hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un giovane di 27 anni, gravemente indiziato dei reati di rapina e tentata estorsione.Negli ultimi giorni i poliziotti sono intervenuti diverse volte in un appartamento di via Salicelle dove una donna era stata ripetutamente aggredita dal figlio 27enne sia verbalmente che fisicamente. Ma puntualmente il giovane era riuscito a far perdere le proprie tracce.Appena il 4 gennaio il giovane aveva spinto la madre per le scale strappandole il portafogli da cui aveva preso la somma di 90,00 euro.Ieri mattina gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo che ha tentato di scappare attraverso la finestra, ma senza successo.I poliziotti lo hanno quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.Napoli 7 gennaio 2019