Afragola, spari in corso Meridionale: trovati 5 fori su un'auto in sosta

Colpi d’arma da fuoco ad Afragola: torna il terrore nella cittadina della provincia a nord di Napoli. Erano passate da poco le tre, quando i residenti di corso Meridionale hanno sentito gli spari. Immediatamente, si sono barricati in casa e hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale che hanno avviato le indagini. Sono stati trovati cinque fori di proiettile calibro 7,65 sulla portiera di una Fiat Panda, parcheggiata in strada. La proprietaria è stata ascoltata dagli agenti e, secondo la ricostruzione, avrebbe riferito di non aver mai subito minacce o tentativi d'intimidazione. Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona che saranno analizzate per arrivare ai responsabili del raid. Le indagini proseguono a pieno ritmo in queste ore.

