Afragola, tassa sui rifiuti: approvato contributo per famiglie in difficoltà

L'Amministrazione comunale di Afragola ha approvato un contributo economico per la tassa dei rifiuti per le famiglie con difficoltà economiche. I requisiti per l'agevolazione tariffaria, consistente nella riduzione del 50% o 80% della parte variabile della tassa rifiuti per le utenze domestiche, e le modalità per accedere al contributo sono stati pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.afragola.na.it.

I cittadini interessati potranno presentare la domanda di aiuto della tari 2021 online, sempre sul sito del comune, con lo spid. «La decisione dell'Amministrazione comunale - hanno dichiarato il sindaco Antonio Pannone e l'assessore ai tributi Michele Sibilio - vuole essere un segnale concreto per sostenere le famiglie residenti in condizioni di difficoltà economica per cause connesse al perdurare della pandemia da Covid-19».