Afragola, transenne sul corso Meridionale che causano incidenti: scatta la protesta

Sul corso meridionale di Afragola, all’entrata dell’asse mediano, sono presenti da 5 mesi delle transenne che hanno rallentato notevolmente il traffico e causato vari sinistri stradali. Si è trattato di brevi scontri tra automobili che hanno poi riportato delle ammaccature, ma nessun ferito.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 2.104 casi e 17 morti: l'indice di contagio... L'INCHIESTA ​Acerra: duello mortale tra rampolli del clan, fermato per omicidio... L'OPERAZIONE Taxi irregolari, sanzioni tra il porto la stazione e l'aeroporto...

C’è comunque la paura, da parte dei cittadini, che qualcuno possa farsi male, non essendo mai avvenuto un intervento di manutenzione per la buca del manto stradale transennata grossolanamente.

In seguito alle varie segnalazioni, mai prese in considerazione, i cittadini afragolesi stanno protestando da vari giorni. «È una cosa elementare, ma sul comune non si accorgono del disagio che provoca», ha dichiarato in merito una riedente della zona.