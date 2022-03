Afragola, trova il posto disabili occupato e viene aggredito: «Ha detto che ci avrebbe sparato»

Il vicepresidente dell'associazone La battaglia di Andrea, Luigi Concilio, è stato aggredito questa mattina ad Afragola da un uomo che aveva occupato abusivamente il posto disabili a lui riservato. Minacce come «O spar a chist omm e merd» e «L'aggià sparà» gli sono state infatti rivolte per aver chiesto di poter usufruire del suo parcheggio.

Dopo averlo minacciato verbalmente, l'aggressore ha tentato di ferire fisicamente Concilio con calci e pugni. L'intervento degli agenti della polizia municipale di Afragola ha, però, prontamente interrotto la vessazione. «La Polizia Municipale di Afragola con il suo intervento tempestivo ha evitato un peggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, perché basta un secondo perché un'aggressione si trasformi in qualcosa di peggio», ha infatti dichiarato Asia Massucci, la presidentessa de La battaglia di Andrea.

Si tratta dell'ennesima occupazione abusiva di un posto riservato ad un disabile ad Afragola. Lo scorso dicembre si è verificata una situazione analoga in via Domenico Mocerino, quando il parcheggio riservato ad un bambino è stato occupato da ignoti. «Sono stanca. Adesso mi sembra che dobbiamo aver paura anche di chiamare le forze dell'ordine, visto che le reazioni sono queste. Il figlio del signore si è scusato dicendo che il padre è anziano ed ha problemi, intanto ha tentato di aggredirci minacciandoci poi che ci avrebbe sparato. Non è possibile che oggigiorno succedano queste cose», ha infatti concluso la presidentessa.