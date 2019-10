Afragola, trovata una pistola in uno scatolone di cartone al Rione Salicelle

Domenica 20 Ottobre 2019, 14:07

I carabinieri della stazione di Afragola, insieme a quelli della compagnia di intervento operativo di Napoli, hanno passato al setaccio l'isolato 22 del Rione Salicelle. All'interno di un sottoscala hanno rinvenuto e sequestrato 19 dosi di marijuana del peso di 25 grammi, una busta in cellophane contenente 171 grammi della stessa sostanza e due bilancini di precisione. In uno scatolone di cartone, avvolta in un panno, i militari hanno poi rinvenuto una pistola a canne sovrapposte calibro 12x50 Sapl e 10 cartucce marca «Cheddite» calibro 12.L'arma, sequestrata contro ignoti, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue.