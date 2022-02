Afragola, vandali al teatro Gelsomino: «Non dobbiamo abituarci a episodi come questo»

Incursione notturna di balordi al teatro Gelsomino. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 4, gli uffici e la sala sono stati messi a soqquadro. Il circuito di videosorveglianza ha registrato e filmato le conversazioni e i responsabili, probabilmente inconsapevoli della presenza dell'occhio telematico. Rovistati cassetti e mobiletti, fogli e documenti gettati per terra e disordine in tutta la stanza, alla ricerca di qualcosa di valore da poter rubare. È stato defraudato uno dei simboli per la cultura nella provincia a nord di Napoli, e nella stessa notte, ancora gli stessi scenari vandalici si sono registrati al centro vaccinale Lumo, che si trova praticamente di fronte al teatro di Afragola.

APPROFONDIMENTI IL RAID Covid: vandali nell'hub di Afragola, distrutte le fiale di vaccino IL VANDALISMO Atti vandalici in una scuola di Pomigliano, urine sui pavimenti:... LO SCEMPIO Napoli, tornano i vandali al Plebiscito: imbrattato il colonnato...

La furia degli autori del raid si è poi diretta verso la sala. Hanno forzato le porte di accesso, per fortuna senza fare altri danni, grazie anche all'intervento della vigilanza privata.

Gianluigi Osteri, direttore di Gabbianella club e manager del Gelsomino, da cinque anni si prende cura del teatro, attivando una rinascita della presenza di eventi culturali. «Non dobbiamo abituarci a episodi come questo, ed è naturale che riescano a smorzare l'entusiasmo, in un settore già gravemente danneggiato dalla pandemia. Siamo fiduciosi che si possano individuare presto gli autori del raid».

Su facebook scrive: «Poi c è la pandemia, poi la crisi degli aumenti e poi ci sono i balordi….. che teneramente se la raccontano e si immortalano davanti i nostri sistemi di videosorveglianza. Ora tutto in mano agli inquirenti».

Decine sono i messaggi di solidarietà, molti dal mondo dello spettacolo: «Senza parole, ma ci dobbiamo impegnare un po' tutti per iniziare a cambiare Afragola. Afragola merita altro, cultura, sport, aggregazione, socializzazione e ancora», «Piena solidarietà, avanti sempre nessuno ti fermerà»-