Afragola, in due su uno scooter trasportano una Vespa in braccio: il video è virale

Ci sono due uomini su uno scooter che trasportano una Vespa in braccio. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma è quanto si vede nel video girato ad Afragola da un cittadino e poi pubblicato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli sui social. «Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter», scrive a tal proposito l'utente.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Posillipo, rissa in spiaggia: colpisce persona con un casco e poi... LA DENUNCIA Aversa, rissa alla processione Madonna dell'Arco: «Troppa... LA TRAGEDIA Giovanni ucciso al luna park di Torre del Greco: colombe bianche e...

Una scena che avrebbe meritato l'intervento delle forze dell'ordine e non un post sui social. Ma, si sa, nella provincia di Napoli a certe ore non ci sono controlli. «La possibilità di essere fermato da una volante in certe zone e in certi orari è inferiore alla probabilità di fare il 6 al Superenalotto», si legge infatti tra i commenti del post.