Afragola, la stazione Tav ha cancellato il villaggio sepolto dal Vesuvio

La memoria, antichissima, sepolta da terreno di riporto e cumuli di rifiuti. La storia di un luogo abitato che arriva da quattromila e più anni fa, completamente sconosciuto ad Afragola, ma lontano da qui noto come la Pompei del primo bronzo. Una scoperta - quella del villaggio venuto alla luce durante gli scavi della linea ad Alta Velocità a meno di duecento metri dal luogo dove poi è sorta la stazione di Afragola - che per le peculiarità e per il materiale ritrovato è stata oggetto di studi e analisi da parte di archeologhi stranieri e di qualche collega italiano, ma che lavora all'estero. I loro lavori poi sono finiti in copertina sulle riviste specializzate di mezzo mondo; in queste ultime settimane, sul National Geographic, edizione spagnola, e su Geo, autorevole rivista francese, anche nell'edizione in lingua ungherese. Mentre la ricercatrice Tiziana Matarazzo ne ha ricavato un libro, scritto per il dipartimento di Antropologia della University of Connecticut. Un racconto, corredato da un accurato studio paleontologico, che narra come erano fatti gli afragolesi di cinquemila anni fa. Quale era la loro dieta, composta da cereali come granaglie, corniolo, bacche, e poi frutti di bosco, mele e melagrane selvatiche, e poi carne di cacciagione ma anche quella delle pecore allevate nel villaggio, che sorgeva su un'area di circa cinquemila metri quadrati. Una superficie rilevata durante gli scavi, ma che poteva essere ancora più vasta. Una superficie tornata all'aspetto che ha sempre avuto agli occhi di noi uomini e donne del Duemila: una distesa di terreno, erbacce e rifiuti.

È accaduto una decina d'anni fa, nel silenzio e nella disattenzione generale: il villaggio, riemerso durante la costruzione di una condotta fognaria, dopo essere stato studiato dagli esperti è stato restituito al buio da cui proveniva. Nelle pubblicazioni uscite in questi giorni, e che hanno riportato alla ribalta la stridente contraddizione, sono descritti anche gli attrezzi utilizzati per l'agricoltura, quelli per la caccia, il vasellame utilizzato e persino i resti dell'ultimo pasto. La ricercatrice Matarazzo, in particolare, ricostruisce gli ultimi giorni di questa Pompei del primo bronzo, o anche bronzo antico, attraverso le tracce degli antenati degli afragolesi - adulti, donne e bambini - e quelle dei loro animali, tracce impresse su uno strato di cenere, poi coperto da acqua e materiale piroclastico. Particolare questo che ha consentito di accertare che in quell'autunno di quattromila anni fa (a suggerire la stagione il ritrovamento di fogliame ingiallito) gli abitanti del villaggio, scappati in fretta e furia durante la prima violenta fase dell'eruzione che fece cadere un discreto strato di cenere, tornarono poi nelle loro case, in una fase di stanca eruttiva, per recuperare quello che oggi definiamo lo stretto necessario, per ricominciare da un'altra parte, lontana da quella furiosa e infuocata montagna. Sull'eruione delle Pomici di Avellino, la ricercatrice pone una particolare attenzione: se quella del 79 d.C. è stata documentata da Plinio, e poi successivamente studiata nel corso degli scavi che hanno riportato alla luce Pompei ed Ercolano, quella di quattromila anni fa grazie al ritrovamento del villaggio di Afragola ha offerto spunti interessanti anche sotto il profilo dello studio del vulcano.

Un'occasione persa, una scelta sbrigativa di cui nessuno, finora, ha chiesto conto. Eppure in una comunicazione del 2008 inviata dalla Soprintendenza archeologica di Napoli al Comune di Afragola, quel ritrovamento veniva definito un unicum nel panorama della protostoria italiana, sia per l'eccezionale conservazione delle capanne e dei loro arredi interni, sia per l'estensione areale di esso, che permette la precisa ricostruzione dell'assetto planimetrico di un insediamento del Bronzo antico. Un unicum che però per la Soprintendenza non poteva essere preservato e destinato alla fruizione museale. Inutile dire che se fosse stato fatto uno sforzo, se Afragola fosse stata in qualche modo coinvolta, oggi il sito sarebbe un vero e proprio fiore all'occhiello dell'opera architettonica uscita dalla matita della compianta Zaha Hadid.