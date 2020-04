Poliziotto ucciso a Napoli, arrestati i due banditi: sono nomadi del campo rom di Giugliano

Erano in tre, e avevano deciso di svaligiare il bancomat di un istituto di credito di via Abate Minichini, a due passi da piazza Ottocalli. Tutti di etnia rom, provenienti dal campo nomadi di Giugliano. E adesso dovranno rispondere - due sono stati già fermati e identificati, per il terzo complice la cattura sarebbe soltanto questione di ore - di omicidio. Dopo essere stati scoperti dalla polizia grazie a una segnalazione giunta alle quattro della notte scorsa, nella folle fuga hanno impattato con la loro Audi contro una Volante del commissariato di Secondigliano sulla quale viaggiava Pasquale Apicella, agente scelto della polizia di Stato, 37 anni, morto nel tragico schianto. Il suo collega - l'assistente capo Salvatore Colucci - resta attualmente ricoverato con politraumi in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.



L'auto utilizzata dai banditi bloccati questa notte a Napoli aveva una targa sovrapposta e il telaio punzonato. Si trattava evidentemente di una vettura rubata. Nel violento impatto con la volante della polizia il motore della vettura è stato sbalzato fuori.