Poliziotto ucciso a Napoli, la raccolta dei pizzaioli: «I nostri incassi devoluti alla famiglia»

Noi consumatori e Pizzaioli artigiani Partenopei dedicano la festa del Primo maggio a chi anche oggi è impegnato a difendere tante vite umane. Ad annunciare l’iniziativa è l’avvocato Angelo Pisani sui social.



Parte oggi infatti una raccolta fondi che sarà devoluta alla famiglia di, il poliziotto napoletano che ha sacrificato la sua vita per la nostra sicurezza. L’associazione Pizzaioli artigiani con il sostegno dei consumatori, nonostante la grave crisi del settore pizzerie, bar e ristoranti, ha deciso che dal primo all’undici maggio, destinerà un euro a pizza alla vedova dell’agente ammazzato durante un tentativo di rapina da criminali senza scrupoli.«Questo è quello che in silenzio fanno alcune categorie non garantite dallo Stato - dichiara- e che in questo giorno, pieno di significati, si stringono forte e dedicano il proprio pensiero e solidarietà alla famiglia della polizia italiana»