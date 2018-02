Lunedì 12 Febbraio 2018, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 15:03

Tenta di scippare una turista anziana nella Stazione Centrale, malvivente bloccato da un poliziotto libero dal servizio. In manette à finito Mohamed Ramaden, algerino 29enne, tra l’altro irregolare in Europa. L’uomo ha tentato di scippare la borsa alla turista anziana, una 89enne di Livorno, mentre era seduta su una panchina all’interno della Stazione Centrale di Napoli. Immediatamente è intervenuto l’agente di polizia libero dal servizio ed ha bloccato il malvivente.Il poliziotto, in forza al Commissariato di Giugliano, ha immediatamente allertato i colleghi della Polfer che hanno poi tratto in arresto il 29enne algerino. L’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura di Napoli in attesa del processo con rito direttissimo.