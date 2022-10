Agerola, demoliti dei manufatti abusivi realizzati dentro un bosco ceduo

Ruspe in azione nel bosco ceduo denominato Piano di Pianillo ad Agerola: demoliti diversi abusi edilizi. A comunicarlo è la Procura di Torre Annunziata, che fa sapere come ad essere stati demoliti siano stati un manufatto di 10 metri per 9 e di altezza pari a tre metri, costituito da una struttura con pali in legno, copertura in lamiera zincata e chiusura perimetrale in parte in lamiere zincate e in parte in teloni di plastica, con adiacente serbatoio di raccolta delle acque meteoriche ed annesso cassone in aderenza; un altro manufatto abusivo di 8,60 x 4 metri ed altezza di tre metri; due tettoie di 24 e 35 mq circa; un massetto in calcestruzzo su cui poggiava uno dei manufatti abusivi.

«L'esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive disposte dall'autorità giudiziaria - fanno sapere dalla Procura oplontina - rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l'efficacia dissuasiva nei confronti dell'abusivismo edilizio». Nella circostanza, si è data esecuzione ad una condanna relativa ad abusi edilizi risalenti agli anni 2005/2007. La demolizione è stata effettuata direttamente dal proprietario dei manufatti abusivi, senza dunque anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti.