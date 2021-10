Abusivismo edilizio ad Agerola: garage diventa appartamento, cinque denunce

I carabinieri della stazione di Agerola, hanno denuncciato cinque persone per abusivismo edilizio. Tutte coinvolte nella trasformazione di un garage in un vero e proprio appartamento. 100 mq originariamente destinati al parcheggio delle auto che sarebbero stati convertiti in una confortevole abitazione, nel comune prossimo al versante amalfitano dei Monti Lattari.

A finire nei guai i tre proprietari del locale, il titolare della ditta edile e il direttore dei lavori. L'immobile è stato sequestrato.