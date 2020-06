Coppia di escursionisti si perde sui monti di Agerola: salvati dal Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dai Carabinieri di Agerola per due dispersi in zona Monte Tre Calli. Si tratta di due giovani, originari di Torre del Greco che erano in escursione con l’intento di fare il circuito di Monte Tre Calli, partendo da Paipo, ma ad un certo punto hanno perso il sentiero e chiesto aiuto. Immediatamente le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono partite per raggiungere i due giovani, mentre un altro tecnico del CNSAS, al telefono con i dispersi, cercava di rassicurarli e dare loro indicazioni per ritrovare il sentiero. Gli escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre di ricerca del CNSAS in un punto tra Capo Muro e Monte Tre Calli e, non avendo bisogno di cure mediche, sono stati riaccompagnati a valle.



