Agerola, realizzato un piano illegale in una villetta nell'area vincolata: sigilli

Abusivismo nel mirino dei Carabinieri delle stazioni di Agerola e Pimonte. Denunciate 3 persone che in Via Locoli, in un’area del Parco Regionale dei Monti Lattari, stavano realizzando una strada.

Avrebbe agevolato il passaggio verso i loro fondi agricoli. Larga 6 metri e lunga 50, la strada è stata sequestrata.

Nel comune di Pimonte, invece, sono 2 le persone finite nei guai. Ancora nel parco dei Monti Lattari, protetto da stringenti vincoli paesaggistici, avevano realizzato un piano seminterrato di 200 metri quadri sotto la loro abitazione. Ovviamente senza alcun permesso.

Anche in questo caso sono scattati i sigilli.