Agerola, stalla di capre abusiva con scarichi inquinanti: denunciati madre e figlio

Durante le verifiche è emerso che la stalla, con pali portanti in legno e delle dimensioni di 12 metri per 8, riaultava abusiva. Inoltre, rifiuti liquidi speciali e acque di dilavamento erano stati sparsi sul terreno e non smaltiti in impianti di raccolta specifici. Madre e figlio, di 60 e 35 anni, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Torre Annunziata per reati ambientali e abusivismo edilizio.

Domenica 31 Marzo 2019, 18:04

Stalla abusiva e reati ambientali: scatta il sequestro a due passi dai boschi, due denunce. I carabinieri della stazione di Agerola hanno effettuato dei controlli mirati in alcune aziende agricole agerolesi, scoprendo diverse irregolarità in un allevamento di capre in località Scialli.