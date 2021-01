Agerola. Tragedia sulle strade dei Lattari: una ciclista è stata investita e uccisa da un'auto. È ancora chiuso al traffico il tunnel di Agerola, dopo l'incidente mortale avvenuto poco prima di mezzogiorno.

A perdere la vista è stata una ciclista, investita da una vettura che non si sarebbe fermata neanche dopo l'impatto.

L'incidente è avvenuto in un tratto della galleria che è al buio da alcune settimane per un guasto all'impianto di illuminazione. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Agerola e della compagnia di Castellammare di Stabia, in attesa del Pm di turno alla Procura di Torre Annunziata.

