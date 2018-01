Napoli. Aggredito dal branco fuori il metrò: 16enne in ospedale, naso rotto

Lunedì 15 Gennaio 2018, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 11:52

Insultato e picchiato senza motivo. Questo il racconto dell'ennesimo raid violento, stavolta contro un 16enne che ieri sera è finito in ospedale per una frattura del setto nasale. Il minore, accompagnato all'ospedale Vecchio Pellegrini dai genitori, ha riferito alle forze dell'ordine di essere stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi, dall'apparente età tra i 16 e i 18 anni che, improvvisamente e senza alcuna ragione. hanno cominciato a insultarlo.Gli insulti e le minacce si sono trasformati in pochi secondi in un vero e proprio assalto e il branco ha accerchiato il 16enne che è finito a terra dopo un pugno in faccia. L'episodio, sempre secondo il racconto della vittima, è accaduto fuori la stazione del metrò del Policlinico dove il minore si trovava perchè stava facendo ritorno a casa verso le 21.30. I sanitari dell'ospedale della Pignasecca hanno medicato il giovane per un referto di 30 giorni di prognosi. La Polizia di Stato sta indagando sull'accaduto.