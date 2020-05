Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando all’incrocio tra via Marina e corso Garibaldi hanno visto una persona che minacciava gli automobilisti. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo che li ha aggrediti utilizzando una spazzola lavavetri. Yassine Nirini, 34enne marocchino e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA