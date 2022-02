Aggredisce il console e un vigilantes al Centro direzionale: arrestato

L'operazione è scattata nei pressi del consolato ucraino in via Giovanni Porzio al Centro direzionale. Lì è stata segnalata agli agenti una persona in stato di agitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un cittadino ucraino, che inveiva contro il console e un addetto alla sicurezza, minacciandoli: non senza difficoltà, è stato bloccato.

A.P., 40enne, è stato arrestato per violenza o minaccia ad un corpo politico nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L'episodio solleva di nuovo la questione della sicurezza nella zona degli uffici che si svuotano nel fine settimana e al calar del sole. L'intera area dovrebbe essere sorvegliata di più. Da potenziare anche la manutenzione soprattutto delle aree verdi e da riqualificare i sotteranei.