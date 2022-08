Aggredisce lo zio e la madre, arrestato due volte in 12 ore

Prima lo zio poi la madre. Picchia entrambi per droga e finisce in manette due volte in meno di 12 ore. A bloccare le violenze i carabinieri di Vico Equense, che sono intervenuti nell'abitazione e hanno arrestato il 28enne, sotto accusa per violazione di domicilio e lesioni. Giudicato dall’autorità giudiziaria, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria da rispettare. Per lo zio, vittima di questa aggressione, lesioni ritenute guaribili in 6 giorni.

Ma, solo poche ore dopo, il 28enne ha cambiato bersaglio e raggiunto piazza Marconi. Ha cercato la madre e le ha chiesto soldi. Poi le ha strappato il telefono, l'ha distrutto e poi l'ha presa a pugni, provocandole ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Quindi, i militari lo hanno arrestato per la seconda volta in poco meno di 12 ore. Questa volta, per rapina e lesioni personali: è in una cella del carcere di Poggioreale.