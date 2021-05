Portici, follia al centro vaccini: pretende un tipo di vaccino e aggredisce il medico

In escandescenza per il rifiuto del medico di fronte la richiesta del tipo di vaccino a cui sottoporsi. Vittima di un’aggressione verbale che si stava trasformando anche in fisica, un medico dell’Asl in servizio al Centro vaccinale di Portici.

L’uomo, che a quanto pare si sarebbe presentato come categoria fragile, proveniente però da un comune diverso, avrebbe immediatamente preteso attenzione all’accettazione, privo però della necessaria documentazione per accedere al tipo di vaccinazione che esigeva. Insomma, un atto di prepotenza a cui il medico ha cercato di rimediare, chiedendogli le dovute certificazioni. A quel punto l’uomo non ha più controllato i nervi, rivolgendosi con rabbia contro il camice bianco. Dapprima insulti, poi addirittura - come ha riferito il medico - l’uomo avrebbe provato a scagliarsi contro, placato dall’intervento dei carabinieri volontari.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli, operaio lavora sul cornicione del palazzo dell’Inps... L'INCHIESTA Napoli, truffa all'Asl: indagati gli amministratori del Centro... IL BLITZ Napoli, Fuorigrotta e rione Traiano «bruciano»: scattano... CAMPI FLEGREI Pozzuoli trema ancora, scossa avvertitadalla popolazione alle ore...

“Quante volte ancora dovremmo combattere contro l'ignoranza di alcuni, la demagogia di altri e i tentativi di speculazioni politiche sulla campagna vaccinale. In una situazione emergenziale e straordinaria, come quella che tutti viviamo - il commento amareggiato del sindaco Enzo Cuomo - è assolutamente normale che si verifichino imprevisti e criticità organizzative. Tutto questo non giustifica in nessun modo proteste violente e addirittura tentativi di aggressione”.