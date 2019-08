Giovedì 1 Agosto 2019, 13:08

I carabinieri della Compagnia di Marano sono sulle tracce di un uomo che ieri, nel centro di Marano, ha aggredito una persona all'interno di un'abitazione. L'aggressore, che avrebbe agito per motivi economici, si è dato alla fuga. La vittima, che ha riportato contusioni e una ferita da taglio, ha contattato i militari e sporto denuncia. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di via Salvatore Nuvoletta. L'uomo, che pare frequenti gli ambienti dei tossicodipendenti della città, avrebbe chiesto denaro alla vittima e al suo rifiuto sarebbe andato in escandenza scagliandosi contro con violenza.