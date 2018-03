Violenza in famiglia nel Napoletano: fratello e sorella picchiano il compagno della madre

Lunedì 12 Marzo 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALIANO - Aggrediscono il compagno della madre, fratello e sorella nei guai: in manette un 24enne. Sono stati i carabinieri della Stazione di Qualiano, diretti dal maresciallo Bilancio e coordinati dal capitano Antonio De Lise della Compagnia di Giugliano, a trarre in arresto un 24enne e a denunciare la sorella per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I due, infatti, la scorsa notte hanno aggredito fisicamente l’attuale compagno della madre, un 47enne di Qualiano. I due fratelli lo hanno colpito con calci e pugni, mentre la sorella lo ha colpito alla testa con una bomboniera.La vittima è riuscita ad allontanarsi e a recarsi dai carabinieri dove è svenuto per le ferite riportate. È stato trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove i medici gli hanno riscontrato ferite al cuoio capelluto e fratture delle ossa nasali. I carabinieri hanno poi accertato che da circa un anno e mezzo l’uomo era costretto a subire continue violenze psicologiche, oltre che a minacce, da parte del giovane il tutto per futili motivi riconducibili agli attuali dissidi familiari tra la vittima e la compagna. Il 24enne è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.