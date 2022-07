«Aggressione al pronto soccorso, quarta in pochi giorni a Napoli»

«Notte di inferno a Villa Betania», segnala "Nessuno tocchi Ippocrate" su Facebook, che pubblica le immagini del pronto soccorso con la porta di ingresso sfondata. Secondo la ricostruzione degli operatori, l'aggressione è avvenuta all'una di notte, quando un uomo ha accompagnato la moglie in ospedale. E, nonostante l'immediato accesso alle cure, si è adirato per l'attesa: ha spintato un infermiere e distrutto suppellettili e arredi. Da qui l'intervento delle forze dell'ordine e la denuncia: «4 aggressioni in pochi giorni non sono tollerabili. O lo Stato interviene o saremo pronti a firmare le dimissioni di massa!». Sos rivolto al governatore Vincenzo De Luca.

